Il Barcellona non è disposto a giocare il Clasico, in programma il prossimo 26 ottobre, a Madrid. Lo ha riportato il Mundo Deportivo, quotidiano catalano molto vicino agli ambienti blaugrana. La Liga aveva chiesto l'inversione del campo per le proteste in atto in Catalogna contro le condanne ai leader separatisti. Nonostante il Barcellona sia la squadra a giocare ufficialmente in casa, è stata lanciata l'idea di far giocare il match al Bernabeu per ragioni di sicurezza e ordine pubblico. Lo stesso giorno dovrebbe svolgersi nella città catalana un'altra grande manifestazione degli indipendentisti dopo l'occupazione dell'aeroporto e le altre iniziative di protesta di questi giorni. Dopo che il Comitato della Federazione aveva notificato al Barcellona la proposta, dando al club tre giorni di tempo per decidere, l'intenzione della società è di mantenere invariato il programma. Il Clasico a Madrid non s'ha da fare. Almeno per ora. Da vedere quali saranno ora le prossime mosse della Liga, se deciderà di insistere o accetterà la decisione del Barcellona.