Liga, 9^ giornata: i risultati delle partite del sabato. Real ko: Barcellona primo

Prima sconfitta stagionale per il Real Madrid nella Liga. Nella sfida serale valida per la 9/a giornata, la squadra guidata da Zinedine Zidane è stata sconfitta 1-0 nell'Estadi de Son Moix dal Maiorca allenato da Vicente Moreno. Il gol che ha deciso il confronto è stato realizzato dopo 7' da Junior. I 'blancos' hanno chiuso la partita in 10 per l'espulsione di Odriozola decretata dall'arbitro Javier Rojas Alberola.

Il Real Madrid perde il primato a beneficio del Barcellona, oggi vittorioso in trasferta sul campo dell'Eibar per 3-0. Adesso in classifica i blaugrana hanno 19 punti, il Real 18 e il Granada 17. Nel prossimo turno non ci sarà il 'Clasico' nel Camp Nou, per il rinvio deciso per le proteste in Catalogna. Le due squadre torneranno in campo nel turno infrasettimanale: il Barcellona martedì 29 ottobre in casa contro il Valladolid, il Real mercoledì 30 in casa contro il Leganes.

I risultati del sabato



Eibar-Barcellona 0-3

13' Griezmann, 58' Messi, 66' Suarez

Atletico Madrid-Valencia 1-1

36' rig. Diego Costa (A), 82' Parejo (V)

Getafe-Leganes 2-0

64' e 84' Angel Rodriguez (G)

Maiorca-Real Madrid 1-0

7' Lago Junior