Liga, i risultati dell’11^ giornata: il Barcellona va sulle ali di Messi, pari Atletico

I catalani infliggono un duro ko al Real Valladolid: al Camp Nou finisce 5-1, doppietta dell’argentino tra cui una rete su punizione, la 50^ della sua carriera. Nell’altro anticipo, l’Atletico Madrid non va oltre l’1-1 con il Deportivo Alaves: a Morata risponde Perez

Passo falso per l’Atletico Madrid, che si fa fermare sul campo del Deportivo Alaves. La squadra di Diego Simeone era passata in vantaggio nel 70’ grazie alla rete siglata da Alvaro Morata, subentrato nella ripresa al posto di Herrera proprio per dare un assetto maggiormente offensivo alla squadra. Ad ogni modo, l’Alaves riesce a recuperare la partita grazie alla rete a sette minuti dalla fine di Perez.

Deportivo Alaves – Atletico Madrid 1-1

70’ Morata (A), 83’ Perez (D)

Deportivo Alaves (4-4-2): Pacheco; Aguirregaray, Laguardia, Magallan, Duarte; Vidal, Garcia, Wakaso (dal 75’ Burke), Rioja (dal 68’ Pons); Joselu (dall’88’ Pina), Perez.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Arias, Felipe, Hermoso, Lodi; Saul, Herrera (dal 60’ Morata), Llorente, Lemar (dal 46’ Thomas); Diego Costa (dal 70’ Koke), Correa.

Arbitro: Xavier Estrada Fernandez

Ammoniti: Llorente, Wakaso, Laguardia, Felipe, Garcia, Hermoso.

Goleada per il Barcellona al Camp Nou, che vince e si porta momentaneamente al primo posto. Apre le marcature dopo pochi secondi Lenglet, ma al quarto d’ora il Real Valladolid pareggia con un altro difensore, Kiko Olivas. L’equilibrio dura poco, perché alla mezzora Vidal firma il sorpasso blaugrana, che poi dilaga con la doppietta di Messi e la rete di Suarez che chiude sul definitivo 5-1.

Barcellona – Real Valladolid 5-1

2’ Lenglet (B), 15’ Kiko Olivas (R), 29’ Vidal (B), 34’ e 75’ Messi (B), 77’ Suarez (B)

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba (dal 78’ Sergi Roberto); Vidal, Busquets, De Jong (dal 60’ Rakitic); Messi, Suarez, Fati (dal 63’ Griezmann).

Real Valladolid (3-4-1-2): Masip; Olivas, Fernandez, Barba; Porro, Herrero, Anuar (dal 53’ Hervias), Martinez (dal 32’ Salisu); Plano (dal 66’ Unual); Guardiola, Rubio.

Arbitro: Javeri Alberola Rojas

Ammoniti: Fernandez, Guardiola, Herrero.