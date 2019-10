Liga spagnola, calendario e orari della 11^ giornata: il turno infrasettimanale

Si torna in campo per il turno infrasettimanale. Il Barcellona ospita il Valladolid, per il Real Madrid c'è il Leganes a sorpresa. Apre il programma Alaves-Atletico Madrid. La sorpresa Granada sul campo del Getafe. Tutto il programma dell'undicesima giornata del campionato spagnolo

Non conosce soste la Liga spagnola. A nemmeno 48 ore di distanza dall'ultima giornata, si torna già in campo. Il turno infrasettimanale, l'undicesimo in calendario, sara spalmato su tre giorni. Si parte nella serata di martedì 29 ottobre con due big in campo: l'Atletico Madrid, secondo a quota 19 e a -1 dal Granada, sarà di scena ale 19 sul campo dell'Alaves mentre il Barcellona - fermo nello scorso weekend alla pari del Real per il rinvio del Clasico - ha gli stessi punti dei colchoneros e attende alle 21:15 il Valladolid al Camp Nou. Cinque le gare di mercoledì 30 ottobre: alle 19 di fronte Valencia e Siviglia al Mestalla, mentre alla stessa ora la Real Sociedad ospita il Levante. Alle 20 è invece in programma Athletic Bilbao-Espanyol. Alle 21 fischio d'inizio di Betis-Celta Vigo, mentre alle 21:15 il Real Madrid, a quota 18 in classifica, sfiderà al Bernabeu il Leganes. Nella giornata di giovedì si giocano alle 19 Eibar-Villarreal e Maiorca-Osasuna, mentre il Granada - capolista a sorpresa dopo il successo sul Betis di domenica scorsa- cercherà di confermarsi sul campo del Getafe. Start alle 21:15.

Calendario e orari dell'11^ giornata

Martedì 29 ottobre 2019

Alaves-Atletico Madrid (ore 19:00)

Barcellona-Valladolid (ore 21:15)

Mercoledì 30 ottobre 2019

Real Sociedad-Levante (ore 19:00)

Valencia-Siviglia (ore 19:00)

Athletic Bilbao-Espanyol (ore 20:00)

Betis-Celta Vigo (ore 21:00)

Real Madrid-Leganes (ore 21:15)

Giovedì 31 ottobre 2019

Eibar-Villarreal (ore 19:00)

Maiorca-Osasuna (ore 19:00)

Getafe-Granada (ore 21:15)