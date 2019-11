L'attaccante argentino realizza una tripletta contro il Celta Vigo, mettendo a segno due gol su punizione. Numeri e statistiche da record per Messi, che agguanta Ronaldo in una speciale classifica e supera i top club europei

Un inizio di stagione formidabile per Leo Messi, una tripletta contro il Celta Vigo che ha portato a 9 gol in 11 partite il suo bottino. Per l'argentino è la terza tripletta quest'anno dopo quelle realizzate contro Siviglia e Valladolid, la numero 34 per Messi in Liga, che ha così eguagliato quelle messe a segno da Cristiano Ronaldo. Questo è inoltre il gol numero 46 su punizione con la maglia del Barcellona per l'argentino ed è la terza partita in cui riesce fare doppietta su calcio piazzato, dopo quelle nel 2015 contro il Siviglia e nel 2018 contro l'Epsanyol.

Messi infallibile su punizione

L'inizio di stagione però non sembrava promettere bene per Messi, l’infortunio al polpaccio lo aveva costretto a saltare le prime partite. Qualche settimana di rodaggio per riprendere la piena forma e poi l'argentino è tornato a riscrivere le statistiche. Fino alla stagione 2014-2015 Messi aveva segnato 12 gol con 174 tiri, una media del 6,9%. Dalla stagione 2015/2016 il calciatore argentino ha calciato altre 174 volte su punizione riuscendo però ad aumentare la media, segnando il 12,6% delle volte. Nelle ultime cinque stagioni Messi ha segnato 29 volte su punizione, meglio dei top club europei. La Juventus ne ha infatti segnate 27, 23 il Real Madrid e 21 per la Roma. Una macchina da gol, un cecchino quando si tratta di superare la barriera.