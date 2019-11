Real Madrid e Barcellona insieme in vetta. Questo dicono i risultati del sabato della 13^ giornata di Liga.

Gli uomini di Zinedine Zidane vincono in maniera netta sul campo dell'Eibar.

I 'Blancos' chiudono i giochi nella mezz'ora iniziale. Il primo gol arriva al 17', quando Hazard sfonda sulla sinistra e serve un pallone invitante a Benzema, che mette in rete. L'Eibar pressa alto la squadra di Zidane, memore anche del 3-0 di quasi un anno fa, ma di fatto concede il fianco ai contropiedi avversari. In due occasioni, la difesa di casa per fermare gli avversari concede il calcio di rigore. Dagli 11 metri, prima Sergio Ramos (20'), e poi Benzema (29') non sbagliano. Il francese sale a quota 9 gol in Liga quest'anno.

Nella ripresa l'Eibar crea qualche occasione pericolosa, ma viene punita ancora su un contropiede: intorno all'ora di gioco Federico Valverde, con un piatto destro, firma il 4-0.

Il Barcellona vince 3-1 in casa sul Celta Vigo. Un successo che porta la firma di Leo Messi. E' l'argentino a sbloccare il risultato al 23' su calcio di rigore. La 'Pulce' si vede annullare un gol al 38' dal Var, appena 4 minuti prima dell'improvviso pareggio di Olaza, che con un gran tiro su punizione sorprende Ter Stegen.

Messi accetta la sfida, e risponde all'avversario con due capolavori. Due calci di punizione perfetti, al 46' e al 48', che tagliano le gambe alla squadra di Garcia. Leo indirizza la partita, ed aggiunge un record alla sua carriera: con quella del Camp Nou tocca quota 34 triplette in carriera in Liga, eguagliando Cristiano Ronaldo. Nel finale ci pensa Sergio Busquets a completare il poker blaugrana.

Due successi che proiettano Barcellona e Real in testa a parimerito a quota 25 punti, due in più della Real Sociedad.

Successi per Valencia e Valladolid

Nelle altre partite del pomeriggio, il Valencia supera e aggancia il Granada. Nel 2-0 brillano Wass e Torres, autori delle reti che portano la formazione di Celades a 20 punti in classifica.

Successo netto anche per l'Alaves, che vince 3-0 in casa sul Valladolid. Con le reti di Joselu, Pina e Perez su rigore i baschi si allontanano dalla zona retrocessione e si avvicina proprio alla squadra di Sergio (a 17 punti, contro i 15 dell'Alaves).

BARCELLONA-CELTA VIGO 4-1

23' rig, 46', 48' Messi (B), 42' Olaza (C), 85' Busquets (B)

EIBAR-REAL MADRID 0-4

17', rig. 29' Benzema, 20' Ramos, 61' Valverde

VALENCIA-GRANADA 2-0

74' Wass, 90'+7' Torres

ALAVES-VALLADOLID 3-0

26' Joselu, 32' Pina, 75' rig. Perez