Granada-Atletico Madrid 1-1, Sanchez risponde a Renan

Granada – Atletico Madrid 1-1

60’ Renan Lodi (A), 67’ Sanchez (G)

Granada (4-2-3-1): Rui Silva; Victor Diaz, Duarte, Sanchez (dal 71’ Martinez), Quini; Montoro, Gonalons; Puertas, Azeez (dal 62’ Fernandez), Vadillo (dal 65’ Machis); Soldado. All. Diego Martinez.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Renan Lodi; Koke, Llorente (dal 75’ Joao Felix), Herrera, Vitolo (dall’83’ Poveda); Correa (dal 55’ Lemar), Morata. All. Diego Simeone.

Ammoniti: Correa, Soldado, Felipe, Montoro, Puertas, Gonalons, Llorente.

Arbitro: David Medie Jimenez

Non riesce a rimanere in scia, l’Atletico Madrid, che viene fermato in casa del Granada. Gli andalusi dal canto loro sono in zona Europa, dove vogliono confermarsi anche al termine della stagione. Prestazione solida, della squadra di Diego Martinez, che regge all’impeto dei Colchoneros con diverse assenze. Passa in vantaggio la squadra di Simeone, che all’ora di gioco trova la rete con Renan Lodi: perfetto il taglio del brasiliano sull’assist di Herrera, l’esterno a tu per tu con Rui Silva lo batte con un rasoterra tra le gambe del portiere. La risposta si fa attendere soltanto sette minuti, quando su calcio d’angolo German Sanchez svetta più in alto di tutti e mette la palla dove Oblak non può arrivare. Il risultato non cambierà fino al termine della gara, anche con l’ingresso in campo di Joao Felix. La vetta della classifica, per l’Atletico, si allontana sempre di più.