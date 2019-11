Vittoria sofferta ma importante per il Barcellona. Gli uomini di Ernesto Valverde conquistano 3 punti in rimonta sul campo del Leganes nel match della 14esima giornata di Liga e tornano da soli in testa, in attesa della sfida del Real Madrid, impegnato sabato alle 21 in casa contro la Real Sociedad.

La sfida dell'Estadio Municipal Butarque contrappone ai blaugrana l'ultima forza del campionato. Il Leganes di Javier Aguirre scende in campo con determinazione e voglia di vincere, e passa in vantaggo al 12', quando Youssef En Nesyri sorprende la difesa dei catalani e col mancino firma l'1-0.

Il Barcellona incassa, e fatica in un primo momento a reagire. La squadra di Valverde, impegnata mercoledì sera in Champions League contro il Borussia Dortmund (nel girone dell'Inter), riesce però a costruire la propria rimonta nella ripresa.

Nel secondo tempo, infatti, la musica cambia. Piquè suona la carica al 48', colpendo il palo di testa. E' il preludio al gol, che arriva 5 minuti dopo: Messi pennella una punizione morbida, Luis Suarez in tuffo di testa batte Cuellar e riporta in parità il match.

La vittoria porta la firma di Arturo Vidal, che, da subentrato, trova la rete al 79': la quarta gioia in campionato del cileno viene convalidata dopo l'intervento del Var (che valuta come regolare la posizione dell'ex Juve, servito dal tocco di un difensore).

Grazie a questo successo, il Barcellona sale a quota 28 punti in classifica, in vetta in solitaria almeno fino al big match delle 21 tra Real Madrid (ferma a 25) e Real Sociedad (quinta forza con 23 lunghezze). Il Leganes rimane fanalino di coda, con soli

LEGANES-BARCELLONA 1-2

12' El Nesyri (L), 55' Suarez (B), 79' Vidal (B)