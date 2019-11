Liga, 15^ giornata: il Real batte 2-1 in trasferta l'Alaves

Deportivo Alaves – Real Madrid 1-2

52’ Ramos (R), 65’ rig. Perez (D), 69’ Carvajal (R)

Deportivo Alaves (4-4-2): Pacheco; Aguirregaray, Laguardia, Navarro, Duarte; Aleix Vidal, Pina (dal 76’ Pons), Wakaso (dall’82’ Garcia), Rioja (dal 60’ Burke); Perez, Joselu. All. Asier Garitano.

Real Madrid (4-3-3): Areola; Carvajal, Militao, Ramos, Marcelo; Modric (dall’80’ Valverde), Casemiro, Kroos; Bale (dal 67’ Rodrygo), Benzema, Isco (dal 90’ Mendy). All. Zinedine Zidane.

Arbitro: Guillermo Cuadra Fernandez

Ammoniti: Aleix Vidal, Modric, Pina, Ramos, Perez, Duarte, Militao.

Il miglior attacco è la difesa, per il Real Madrid, che vince sul campo dell’Alaves grazie alle reti di due difensori. A sbloccare la gara a inizio ripresa è Sergio Ramos, che parte sul filo del fuorigioco e svetta di testa correggendo in porta una punizione dalla trequarti battuta da Kroos. Tuttavia, è proprio il capitano dei madrileni a commettere un ingenuo fallo da rigore per una sbracciata troppo evidente per non essere sanzionato: dal dischetto Lucas Perez spiazza Areola e pareggia momentaneamente i conti. L’equilibrio infatti dura soltanto quattro minuti, finché Carvajal non vanifica una parata miracolosa di Pacheco su Isco (con l’aiuto del palo), spingendo in rete il pallone da pochi metri. La squadra di Zidane dunque trova il successo nella prima gara della giornata che, in attesa del Barcellona, conferma i Blancos in testa alla classifica.

Le partite del sabato

Deportivo Alaves – Real Madrid 1-2

52’ Ramos (R), 65’ rig. Perez (D), 69’ Carvajal (R)

Real Sociedad – Eibar

ore 16:00

Maiorca – Real Betis

ore 18.30

Valencia – Villarreal

ore 21:00