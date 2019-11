1/20

L'attaccante dell'Atletico Madrid è il vincitore del Golden Boy 2019, assegnato al miglior Under 21 tesserato per un club europeo. Il trofeo, indetto da Tuttosport e giunto alla 17^ edizione, è finito nelle mani del portoghese dopo il giudizio espresso da 40 giornalisti di tutto il mondo. Lunedì 16 dicembre, a Torino, ci sarà la cerimonia di premiazione. Joao Felix non è stato l'unico giocatore premiato: prima di andare alla scoperta della classifica completa con tutte le votazioni, dunque, vediamo chi sono stati gli altri vincitori come "miglior italiano U21", sia nella categoria maschile che in quella femminile