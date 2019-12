"Non mi sarei mai aspettato qualcosa di simile"

Ma la domanda che tutti si fanno è: com’è stato assistere ad un gol così bello da pochissimi centimetri? Martin scuote la tesa. "In realtà non ho visto nulla! Io mi sono messo tra lui, il nostro portiere e la porta, pensando che tirasse con il destro, o che al massimo rientrasse per poi calciare. Ecco perché mi sono buttato giù in scivolata, con l'obiettivo di coprire più spazio possibile. Speravo di ricevere una bella pallonata addosso, non potevo immaginare un gesto tecnico di quel tipo". Un tacco con la stessa potenza e lo stesso effetto di una conclusione d’interno piede. "E’ stata una frazione di secondo. Io mi sono accorto solamente della palla che entra. Poi mi alzo, guardo il mio portiere pensando ‘ma come c***o è entrata?’ e mi giro verso i televisori che ci sono al Camp Nou. Ho guardato il replay. La verità? Mi sono messo a ridere". Un gesto tecnico dalla bellezza rara. "Alcuni miei compagni pensavano volesse tentare un passaggio, ma dando una simile forza al pallone vuoi chiaramente tirare in porta. Una giocata che sarebbe riuscita solo a Suarez, insieme ad altri 3/4 giocatori al mondo. Se ci prova chiunque altro o cade o si rompe. Io penso che avrei smesso di praticare questo sport".

Come si reagisce in questi casi? "A caldo mi sono sentito inutile, un cono per allenamento. Ma a qualche ora di distanza riesco a vederla diversamente. Poi, oltre a quello di Suarez, gli altri gol di Messi? Nel primo tempo ci hanno massacrati. Io dovevo marcare Suarez ma lì davanti, tra Messi e Griezmann, si cambiavano spesso di posizione".