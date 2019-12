Correa-Morata, 2-1 al Betis: Atletico al 4° posto

Gli uomini di Simeone vincono di misura e controsorpassano la Real Sociedad, vincente per 4-3 sul campo dell'Osasuna. In coda, successo pesante del Leganes

L'Atletico Madrid vince e chiude il 2019 al quarto posto in Liga. Gli uomini di Diego Simeone strappano un successo sul campo del Betis, interrompendone la striscia di quattro risultati utili consecutivi (con 3 vittorie e un pareggio).

Al Benito Villamarin di Siviglia dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate, è Angel Correa a sbloccarla nella ripresa: l'argentino sfrutta una leggerezza difensiva, ruba palla sulla trequarti e si lancia palla al piede verso la porta, dribblando anche il portiere e realizzando il secondo gol personale in questa Liga.

I 'Colchoneros' chiudono i giochi grazie all'euro-gol di Alvaro Morata: su cross basso dalla destra di Correa, l'ex Juventus trova il colpo di tacco vincente. Una rete provvidenziale, che rende inutile la gioia personale di Bartra, capace di bucare la difesa madrilena al terzo dei 7 minuti di recupero.

Con questi successo l'Atletico sale a quota 32 punti, accorciando la classifica: sono solo 7 i punti che dividono la squadra di Simeone, quarta forza del campionato, dalla vetta.

Colpo esterno della Real Sociedad, vittoria Leganes

Nel pomeriggio, vittoria di misura e ricca di emozioni per la Real Sociedad: la squadra basca, quinta forza del campionato, va avanti di 3 reti in casa dell'Osasuna, ma si rilassa e concede agli avversari la chance di rientrare in partita. La rete di Isak nel finale condanna la squadra di Arrasate alla seconda sconfitta consecutiva.

Nello scontro diretto in zona retrocessione, il Leganes vince 2-0 in casa e stacca l'Espanyol all'ultimo posto del torneo, con soli 10 punti.

I tabellini

Betis-Atletico Madrid 1-2

58' Correa (A), 84' Morata (A), 90+3' Bartra (B)

Osasuna-Real Sociedad 3-4

15 'Oyarzabal (R), 18' Portu (R), 28' Odegaard (R), 45+1' Aridane (O), 48' e 84' Chimy Avila (O), 79' Isak (R)

Leganes-Espanyol 2-0

11' Braithwaite, 54' En Nesyri

