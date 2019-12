Riprende la lotta per il titolo di Liga. Dopo il Clasico, chiuso senza reti ma, purtroppo, con diversi feriti, il Barcellona torna in campo e lo fa con un poker.

Nella sfida casalinga contro l'Alaves, gli uomini di Ernesto Valverde fanno la voce grossa e ritrovano il successo dopo i due pareggi contro Real Madrid e Real Sociedad.

Contro la formazione basca la sfida si mette subito in discesa per i blaugrana, grazie al centro di Antoine Griezmann: il francese trasforma in rete un cross basso di Suarez e con il destro batte Pacheco. Per l'ex Atletico Madrid è l'ottavo gol (il settimo in Liga) in questo avvio di stagione.

In chiusura di tempo arriva il raddoppio: la firma è di Arturo Vidal. Dopo le polemiche dei giorni scorsi e i 30' giocati contro il Real Madrid (senza contare le continue voci di mercato relative all'Inter) il cileno, partito titolare, trova la rete del 2-0. Destro vincente, ancora su invito di Suarez, quinta gioia in campionato per l'ex Juve.

Nella ripresa gli ospiti mostrano una reazione d'orgoglio, che li porta ad accorciare le distanze con il centro di Pons al 56', ma è un fuoco di paglia. Tredici giri di orologio più tardi sale in cattedra Leo Messi, che riceve da Suarez sulla trequarti ed estrae dal cilindro un mancino perfetto, impossibile da intercettare per l'estremo difensore basco.

La firma finale la mette Luis Suarez. Dopo 3 assist, il centravanti uruguagio può esultare in prima persona, trasformando un rigore da lui stesso guadagnato. Decimo gol in questa Liga per il 'Pistolero', protagonista assoluto della gara.

Successo importante per il Barcellona, che chiude il suo 2019 nel migliore dei modi: i blaugrana salgono a quota 39 punti, e chiuderanno l'anno in testa alla Liga. Da capire se in solitaria o in compagnia del Real Madrid, impegnato domenica alle 21 in casa contro l'Athletic Bilbao.

Barcellona-Alaves 4-1

14' Griezmann (B), 45' Vidal (B), 56' Pons (A), 69' Messi (B), 75' rig. Suarez (B)