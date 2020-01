È stata probabilmente la giocata che ha deciso la Supercoppa di Spagna. Cinque minuti ai supplementari della finale di Jeddah, Alvaro Morata lanciato a tu per tu con Courtois: Federico Valverde decide in pochi attimi di fermare l'avversario con un calcione. Si scaldano gli animi, poi la partita finisce e si va ai calci di rigore, e la squadra di Zidane si prende la Coppa. Non sapremo mai se l'azione sarebbe finita con un gol dell'attaccante dei Colchoneros, ma Simeone ne è convinto: "Ha vinto la partita con questa azione"