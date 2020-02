Barcellona, brutto infortunio per Dembele: stagione finita?

Brutte notizie per il Barcellona che perde per infortunio anche Ousmane Dembele. L'esterno francese classe 1997 ha riportato "la lesione completa del tendine prossimale del bicipite femorale della gambe destra", come scritto dalla società blaugrana sul report medico pubblicato sul sito ufficiale. Lo staff medico del Barcellona prenderà ora la decisione sul trattamento da seguire per il recupero, probabile che il calciatore venga addirittura sottoposto a un intervento chirurgico.

Salta anche la sfida contro il Napoli

Per Ousmane Dembele la stagione potrebbe essere finita, di certo il Barcellona perderà un altro elemento importante per la sfida di Champions League contro il Napoli. I blaugrana, infatti, già non potranno contare su Luis Suarez, fuori per una lesione al menisco esterno del ginocchio destro. La società ha provato a sostituire l'uruguaiano sul mercato, alla fine però non è arrivato alcun sostituto. E ora Quique Setien dovrà affrontare la doppia sfida di Champions League contro il Napoli, nonché il resto della stagione, senza due elementi importanti come Suarez e Dembele.