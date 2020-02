Coppa del Re, Real Madrid-Real Sociedad 3-4: blancos eliminati

REAL MADRID-REAL SOCIEDAD 3-4

22' Odegaard (RS), 54' Isak (RS), 56' Isak (RS), 59' Marcelo (RM), 69' Merino (RS), 81' Rodrygo (RM), 93' Nacho (RM)

Sette gol, tante emozioni, un'espulsione e, soprattutto, un risultato a sorpresa: vittoria della Real Sociedad e conseguente eliminazione del Real Madrid dalla Coppa del Re. È accaduto di tutto al Santiago Bernabeu, con la squadra di Zidane che perde il primo obiettivo stagionale. I blancos vengono infatti eliminati dalla Real Sociedad e dai suoi ragazzini terribili. Due, in particolari, conosciuti benissimo dal Real Madrid. Odegaard, autore del gol dello 0-1, è di proprietà dei blancos che negli ultimi anni lo hanno girato in prestito prima all'Heerenveen, poi al Vitesse e ora proprio al club basco. E il classe '98 norvegese si è tolto una bella soddisfazione al Bernabeu, ribadendo in rete una respinta di Areola e portando la Real Sociedad in vantaggio, per poi non esultare per rispetto dei tifosi del Real Madrid. Tra il 49' e il 56', invece, diventa protagonista Alexander Isak, uno che i blancos li ha solo sfiorati. Nel 2017 aveva biglietto aereo e albergo pagato per Madrid, alla fine però andò a Dortmund. In estate si è trasferito alla Real Sociedad e ha già segnato 13 gol tra campionato e Coppa del Re. Al Bernabeu ha vissuto sette minuti di fuoco, vedendosi annullare un gol al 49' e riscattandosi con una doppietta tra il 54' e il 56': il primo con una bella girata di sinistro, il secondo con una grande conclusione dall'interno dell'area di rigore.

Sotto di tre gol, il Real Madrid inizia a giocare e al 59' trova l'1-3 con un tiro da fuori di Marcelo che s'insacca sul primo palo. Ma la difesa dei blancos è in difficoltà e dieci minuti dopo Merino sigla l'1-4. Al 79' Vinicius si vede annullare un gol per fuorigioco, due minuti dopo serve a Rodrygo una palla solo da spingere in porta. Nel finale il Real Madrid assedia l'area di rigore degli ospiti, riaprendo la partita definitivamente solo al 93' con un colpo di testa di Nacho. Gorosabel lascia la Real Sociedad in dieci poco dopo e al 97' lo stesso Nacho spaventa la squadra ospite colpendo di testa da pochi passi, trovando però l'opposizione del portiere Remiro. Il Real Madrid si sveglia tardi ed esce dalla Coppa del Re, competizione maledetta per Zinedine Zidane, l'unica che il francese non è ancora riuscito a vincere sulla panchina dei blancos. Non ci riuscirà neanche quest'anno: in semifinale ci va la Real Sociedad.