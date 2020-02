Liga 2020, 23^ giornata: i risultati delle partite della domenica

Il Real Madrid va sotto in casa dell'Osasuna, poi rimonta e dilaga: finisce 1-4 per i blancos, sempre al primo posto in Liga. Vittorie importanti anche per Espanyol e Real Sociedad

OSASUNA-REAL MADRID 1-4

14' Unai Garcia (O), 33' Isco (R), 38' Sergio Ramos (R), 84' Lucas Vazquez (R), 92' Jovic (R)

L'eliminazione dalla Coppa del Re non frena la corsa del Real Madrid in Liga. I blancos si riprendono subito in campionato e vincono sul campo dell'Osasuna, mantenendo il Barcellona a distanza di sicurezza a tre settimane dal Clàsico. Unai Garcia spaventa la squadra di Zidane, che poi rimonta e dilaga nel finale vincendo per 1-4. Il centrale dell'Osasuna sblocca il punteggio al 14', trasformando di testa un calcio d'angolo. Il Real Madrid aumenta il ritmo dopo il gol subito e tra il 33' e il 38' riesce prima a pareggiare e poi a portarsi in vantaggio. Prima Isco scaraventa in rete una sponda di Bale dopo un'azione manovrata, poi Sergio Ramos sale in cielo sugli sviluppi di un calcio d'angolo e sigla l'1-2.

Nel secondo tempo il Real Madrid la gestisce, contenendo i tentativi dell'Osasuna. Nel finale la squadra di Zidane accelera e dilaga, segnando due gol negli ultimi minuti. All'85' Lucas Vazquez raccoglie un assist di Benzema e cala il tris. Al 92', invece, è il sinistro di Jovic a firmare il gol del definitivo 1-4. Il Real Madrid ottiene così il quinto successo consecutivo in Liga e resta saldamente al primo posto nel campionato spagnolo.

ESPANYOL-MAIORCA 1-0

58' De Tomas (E)

Con un gol di De Tomas nel secondo tempo, l'Espanyol ottiene una vittoria preziosa in chiave salvezza. La squadra di Barcellona, ultima in classifica, ha agganciato a quota 18 lo stesso Maiorca, il Celta Vigo e il Leganes, conquistando tre punti vitali e rientrando pienamente in corsa.

REAL SOCIEDAD-ATHLETIC BILBAO 2-1

65' Portu (R), 71' Inaki Williams (A), 83' Isak (R)

Queste due squadre si affrontano in campionato dopo le imprese in Coppa del Re, dove hanno eliminato Real Madrid e Barcellona. Vince la Real Sociedad, che si conferma dopo il fantastico successo del Bernabeu. Succede tutto nel secondo tempo, con i padroni di casa in vantaggio con Portu al 65'. Al 71' pareggia Inaki Williams, l'uomo che in settimana ha eliminato con un suo gol il Barcellona dalla Coppa del Re. All'83' la Real Sociedad segna il gol vittoria con Isak, che si ripete dopo la doppietta segnata al Real Madrid.