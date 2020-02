Via gli scacchi, tornano le strisce. Ma spunta il giallo tra il rosso e il blu. Sarà questa la nuova maglietta che indosserà il Barcellona nella prossima stagione? Mundo Deportivo ha confermato come nei giorni scorsi la nuova maglia sia stata mostrata ai giocatori della rosa, che hanno inoltre posato per le prime foto. Il parere? Positivo, visto che - sempre stando al racconto della testata spagnola - i giocatori hanno apprezzato lo stile. Via gli scacchi con cui il club sta giocando nella stagione in corso: ecco, di nuovo, le strisce. Sui social le prime anticipazioni, come mostrate dal profilo Twitter "@plusbarca_". Se il colore giallo, come detto, è inedito nel dividere le strisce rosse e blu, il classico blaugrana torna a bande larghe, richiamando le divise indossate, più recentemente, nelle stagioni 2014-15 e 2016-17. Non solo la prima maglia, visto che sono apparse anche le anticipazioni di seconda e terza. Lo stesso Mundo Deportivo - noto quotidiano sportivo con base proprio a Barcellona - conferma che la maglia da trasferta sarà nera con inserti d'oro, un colore già visto nelle stagioni 2011-12 e 2013-14. Mentre la terza sarà rosa, anche in questo caso non del tutto una novità, visto che lo scorso anno i catalani usarono come terza maglia un mix proprio tra il rosa e l'arancione.