Marca, prima pagina dedicata alla squadra di tutti contro il coronavirus

La Spagna, così come tutta Europa, si è fermata: più di 33 mila contagiati e più di 2000 morti. Dopo l’Italia è il paese Europeo più colpito. Il premier spagnolo Pedro Sanchez prolunga lo stato di allerta fino all’11 aprile e in un discorso alla nazione ribadisce l’importanza di restare a casa e rispettare le regole.

Con lo stop ai campionati e il mondo dello sport in stand by, Marca decide di dedicare la prima pagina alle figure professionali che stanno lavorando senza sosta per proteggere i cittadini e combattere il coronavirus. “Ora che non c’è informazione sportiva, non ci sono partite, non ci sono competizioni, ci è sembrato opportuno mostrare il nostro appoggio a una squadra nella quale crediamo e in cui riponiamo tutta la nostra fiducia” - spiega il direttore di Marca Juan Ignacio Gallardo – “E’ la squadra di tutti’ come abbiamo presentato in prima pagina ed è una squadra fatta di infermieri, medici, militari e tutte le figure professionali che sono in prima linea in questa battaglia per giocare la partita più importante che la società spagnola e anche italiana stanno vivendo”.

Ogni pagina del quotidiano, affianco alle notizie che riguardano il mondo dello sport, dedica una colonna ad ogni figura professionale e alla sua esperienza. Ogni pagina una storia, come quella di Rosa Martinez, infermiera. “Ci sono giorni in cui torno a casa e piango, fa male vedere che i pazienti non possono avere vicino i propri familiari” o Luz Martinez, cassiera in un supermercato: “Mentirei se dicessi che vado al lavoro felice e mi sveglio ogni mattina con il terrore di essere contagiata”.