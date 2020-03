Atletico Madrid, messaggio contro il coronavirus al Wanda Metropolitano. VIDEO

Dopo l'Italia, la Spagna è il secondo paese in Europa per contagi e morti a causa del coronavirus. Anche il mondo del calcio si sta impegnando per combattere quest'emergenza, l'Atletico Madrid ha lanciato un bellissimo messaggio utilizzando il Wanda Metropolitano. Lo stadio dei Colchoneros ha spento le luci nella serata di martedì 24 marzo, in segno di sostegno e vicinanza alla crisi sanitaria causata dal coronavirus. Sullo schermo esterno è stato poi proiettato un video con un lungo applauso della famiglia dell'Atletico Madrid e un messaggio: "A tutti quelli che lavorano senza fatica per poter superare questa crisi. Grazie mille". Il tutto accompagnato dal motto #LoDamosTodo, 'diamo tutto', indirizzato a chi si sta impegnando per combattere il coronavirus. L'Atletico Madrid, dopo aver effettuato un'importante donazione, si è unito con l'allenatore Simeone alla campagna lanciata per raccogliere fondi per la Croce Rossa.