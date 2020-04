Con un comunicato ufficiale il club fa sapere di aver raggiunto un'intesa con i giocatori per la riduzione degli stipendi, che oscillerà tra il 10% e il 20% a seconda di come si concluderà la stagione sportiva. Non verranno intaccati invece gli stipendi dei dipendenti del club

Anche il Real Madrid lancia un bel messaggio per quanto riguarda il taglio degli stipendi e fa sapere di aver raggiunto un accordo interno per la riduzione dei salari dei giocatori. Con un comunicato ufficiale, la Casa Blanca fa sapere infatti che i calciatori rinunceranno a una cifra che oscilla tra il 10% e il 20% del compenso, a seconda delle circostanze che potrebbero influire sulla chiusura di questa stagione sportiva (nel caso in cui non si torni a giocare il taglio sarebbe del 20%).



Una “trattativa” condotta per i giocatori dal capitano, Sergio Ramos, arrivato a un’intesa con José Angel Sanchez che farà risparmiare al Real Madrid circa 50 milioni di euro, ma che permetterà soprattutto di non andare a toccare gli stipendi dei dipendenti, così come ha fatto il Barcellona.



Una decisione che il club ritiene “responsabile ed esemplare”, sottolineando che “il Real Madrid è orgoglioso di tutti coloro che compongono questa grande famiglia e dei suoi valori, che diventano particolarmente preziosi in tempi di difficoltà come questo”.