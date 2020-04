Un video strabiliante mostra le mani di un artista, per ora sconosciuto, crare il viso di Leo Messi in meno di un minuto da un pezzettino di argilla. Le immagini, postate su Twitter, sono ovviamente diventate già virali

Un’opera meravigliosa, per la precisione e soprattutto per la sorprendente velocità con cui è stata eseguita. È già diventato virale su Twitter il video che mostra le mani di un artista, al momento ancora sconosciuto, che da un pezzetto di argilla realizza in meno di un minuto il viso di Leo Messi. La somiglianze dei lineamenti con il campione del Barcellona è pazzesca e, come detto, a colpire è soprattutto la velocità di esecuzione: 58 secondi per l’esattezza. Sique Rodríguez Gairí , giornalista della Cadena Ser, tra i primi a rilanciare il video sul social network.