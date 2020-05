1/25

Sorridente e in rigorosa mascherina, Leo Messi si è presentato al centro sportivo "Gamper" per sottoporsi ai test e ai tamponi in vista della ripresa degli allenamenti. Stesso procedimento per i compagni del Barcellona e lo staff dopo i due mesi di isolamento per l'emergenza coronavirus. L'obiettivo è tornare in campo verso la fine del prossimo giugno.

