Conte: "Un vertice per la ripresa dello sport"

In un'intervista al Fatto Quotidiano, il Premier ha parlato della ripresa dello sport e del calcio: "Convocheremo un vertice per fare il punto, sentiremo la Federcalcio e le altre federazioni per avere un quadro sulla ripresa delle attività". Tra le altre cose si è parlato anche della possibilità di dare il via libera alla riapertura di nuove attività in presenza di "protocolli di sicurezza per spazi e ambienti"

