Un sorriso per allontanare pensieri e preoccupazioni e l'augurio che arriva dal suo club di rivederlo presto in campo. Una speranza comune per tutto il calcio spagnolo e non solo. Dopo la scoperta della positività al Covid-19 di Renan Lodi, l'Atletico Madrid ha pubblicato una foto che ritrae il calciatore brasiliano sorridente: "Lodi vi saluta dalla sua abitazione. Molto presto ti vedremo in campo, Renan!", si legge nel messaggio su Twitter pubblicato dal club spagnolo. La positività al Coronavirus del calciatore è emersa durante i tamponi e i test sierologici che l’Atletico ha fatto sostenere ai suoi tesserati in vista della ripresa degli allenamenti: negli esami di Lodi, così come degli altri 9 giocatori, è emersa la presenza degli IGM, ovvero gli anticorpi più forti nella lotta all'infezione. Segnale di come tutti e 10 abbiano avuto a che fare con il virus nelle scorse settimane. Lodi però, a differenza degli altri compagni di squadra (adesso guariti), è risultato positivo anche al tampone: segnale della presenza dell’infezione ancora in corso, nonostante la presenza degli anticorpi. Il brasiliano – asintomatico – così è stato messo in isolamento volontario a casa sua, con le sue condizioni che verranno costantemente monitorate.