La moglie di Banega ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcune foto di un raduno non permesso, essendo in atto in Spagna la fase 1 per combattere il coronavirus. Una violazione dell'isolamento che va a minare la ripresa della Liga CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Quattro giocatori del Siviglia rischiano una pesante sanzione, non solo da parte del proprio club, ma anche dalle autorità competenti in campo sanitario: in regime di isolamento, infatti, è stato violato il protocollo studiato per permettere il ritorno in campo della Liga. La versione online del quotidiano sportivo Marca ha diffuso alcune foto che erano comparse sul profilo Instagram della moglie di Ever Banega. Nelle immagini pubblicate (poi cancellate) erano ritratti Ocampos, il "Mudo" Vazquez, De Jong e lo stesso Banega, senza rispettare le norme di distanziamento sociale. Si tratta infatti di un raduno di una decina di persone che va a minare i piani di una sana ripresa del campionato di calcio e in generale dello sport spagnolo.