I due club, oggi in coda alla classifica della Liga, hanno anticipato che l'anno prossimo i loro abbonati entreranno gratis allo stadio per tutta la stagione. Risarcimento legato all'emergenza coronavirus. Nel caso dei tifosi dell'Espanyol, avranno anche diritto a un rimborso del 20% su quanto pagato per l'annata 2019/20

Ingressi gratuiti allo stadio per tutta la stagione 2020/2021: è la scelta di Espanyol e Leganes, rispettivamente ultima e penultima al momento dello stop della Liga a causa dell'emergenza coronavirus, per gli abbonati. Il massimo campionato spagnolo ripartirà nella seconda settimana di giugno ma senza pubblico sugli spalti. Così i due club hanno deciso di premiare chi ha sottoscritto la tessera stagionale per l'annata 2019/2020, prorogandola di fatto gratuitamente per un anno. Scelte che seguono l'esempio lanciato a inizio mese dal Getafe, primo club della Liga a garantire ingressi gratuiti ai suoi abbonati per la prossima stagione, ovviamente solo quando sarà possibile tornare a giocare partite a porte aperte.

Le scelte sono state comunicate dai due club nella mattinata di martedì 26 maggio. "ll Leganes rinnoverà automaticamente tutti i possessori di abbonamenti per la prossima stagione: è un premio per i nostri tifosi", spiega un comunicato del club con sede nella città alle porte di Madrid, tra le più colpite dal Covid-19. L'Espanyol, seconda squadra di Barcellona, va addirittura oltre: non solo garantirà ai suoi 27833 abbonati ingressi gratuiti per la prossima stagione, ma anche "un rimborso del 20 per cento sull'abbonamento corrente, tenendo conto delle partite della stagione 2019/2020 che non potranno seguire allo stadio". Il rischio concreto è che almeno una delle due tifoserie, complice la classifica, assistano l'anno prossimo a partite della loro squadra del cuore in Segunda Division. Non gli resterà che tifare a distanza, nelle 11 gare che mancano alla fine della Liga 2019/2020, per evitare la retrocessione. Con un posto sugli spalti già assicurato per la prossima stagione.