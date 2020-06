Messi rientra in gruppo: a Maiorca ci sarà

Inizia una settimana ricca di appuntamenti, tra i quali c'è la ripartenza della Liga. Si ricomincia giovedì 11 giugno con il derby di Siviglia, sabato 13 scenderà invece in campo la capolista Barcellona. I blaugrana saranno di scena a Maiorca alle ore 22, con l'obiettivo di ripartire con una vittoria nella lunga volata per il titolo con il Real Madrid, che insegue a 2 punti. Negli ultimi giorni Quique Setièn è stato in apprensione per le condizioni di Leo Messi, che aveva lavorato a parte a causa di una piccola contrattura al quadricipite della gamba destra. Il fuoriclasse argentino è però tornato in gruppo nella prima seduta della settimana e sarà regolarmente disponibile per la prima gara dopo la sospensione.

Recuperati anche Semedo e Monchu

Non solo Messi, Quique Setièn ha riavuto a disposizione anche gli altri uomini che nei giorni scorsi avevano lavorato a parte. In primis Nelson Semedo, che in via precauzionale aveva svolto lavoro differenziato ma che non è mai stato in dubbio per la sfida di Maiorca. Con lui è rientrato in gruppo anche il giovane Monchu: il centrocampista classe 1999 si era fermato a causa di un problema al quadricipite della gamba destra.