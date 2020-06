Match-point Bayern, riparte la Liga. Poi l'Italia

Giovedì riprende la Liga con il derby di Siviglia, il giorno dopo si torna in campo in Italia con la semifinale di Coppa Italia tra Juve e Milan. Venerdì ripartono anche i campionati in Turchia e Romania. Mentre in Bundesliga il Bayern Monaco ha già il primo match-point per il titolo

Se l’astinenza da calcio giocato è stata interrotta ormai da alcune settimane dal ritorno in campo della Bundesliga, la settimana appena iniziata è da cerchiare in rosso per tutti gli amanti di questo sport. Tante le date da conoscere e gli appuntamenti da non perdere. Tra i top 5 campionati europei infatti c’è da segnalare la ripartenza della Liga spagnola, ma anche quella del calcio italiano che il 12 giugno vedrà Juventus e Milan sfidarsi nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Sempre venerdì, calcio giocato che tornerà protagonista anche in Turchia e Romania. In attesa della ripartenza della Premier League fissata per il 17 giugno (visibile su Sky Sport).

Riecco la Liga, le gare del weekend

Il conto alla rovescia terminerà giovedì 11 giugno alle ore 22, quando il derby tra Siviglia e Betis farà ripartire la Liga con la 28^ giornata di un campionato che vede il duello al vertice tra Barcellona e Real Madrid, con i catalani al momento primi con due punti di vantaggio.

Siviglia-Betis, giovedì 11 giugno, ore 22

Granada-Getafe, venerdì 12 giugno, ore 19.30

Valencia-Levante, venerdì 12 giugno, ore 22

Espanyol-Alaves, sabato 13 giugno, ore 14

Celta Vigo-Villarreal, sabato 13 giugno, ore 17

Leganes-Valladolid, sabato 13 giugno, ore 19.30

Maiorca-Barcellona, sabato 13 giugno, ore 22

Athletic Bilbao-Atletico Madrid, domenica 14 giugno, ore 14

Real Madrid-Eibar, domenica 14 giugno, ore 19.30

Real Sociedad-Osasuna, domenica 14 giugno, ore 22

Match-point per il Bayern in Bundesliga

Dopo la ripartenza del 16 maggio, in Bundesliga ormai il campionato è entrato sempre più nel vivo e questa settimana si tornerà in campo con la 31^ giornata che si giocherà tra venerdì, sabato e domenica. Il Bayern Monaco (a +7) ha il primo match point per la conquista del titolo: affinché ciò accada, dovrà vincere contro il Moenchengladbach e sperare nella sconfitta del Dortmund.

Hoffenheim-Lipsia, venerdì 12 giugno, ore 20.30

Colonia-Union, sabato 13 giugno, ore 15.30

Fortuna Dusseldorf-Dortmund, sabato 13 giugno, ore 15.30

Hertha-Eintracht Francoforte, sabato 13 giugno, ore 15.30

Paderborn-Werder Brema, sabato 13 giugno, ore 15.30

Wolfsburg-Friburgo, sabato 13 giugno, ore 15.30

Bayern-Borussia Moenchengladbach, sabato 13 giugno, ore 18.30

Mainz-Augsburg, domenica 14 giugno, ore 15.30

Schalke 04-Bayer Leverkusen, domenica 14 giugno, ore 18

In Italia è tempo di Coppa Italia. Ripartono Turchia e Romania

Digiuno da calcio giocato che sta per interrompersi anche in Italia, dove si ripartirà il 12 giugno con la semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Milan mentre il giorno dopo spazio all’altra semifinale, quella tra Napoli e Inter. La Serie A, invece, tornerà protagonista il 20 giugno. Ma questa sarà la settimana che vedrà la ripartenza del campionato anche in Turchia – venerdì ore 20 si giocheranno Fenerbahçe-Kaiserispor e Gotzepe-Trabzonspor – e in Romania – venerdì ore 19 Universitatea Craiova-Botosani.