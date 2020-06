Un tag ogni 24 ore per 227 giorni di fila per attirare l'attenzione di Florenzi, che il primo marzo rispose con una promessa: "Avrai la mia maglia autografata". L'esterno è stato di parola e il tifoso lo ha ringraziato in italiano su Twitter

"Caricherò una foto al giorno finché non avrò una maglia autografata di Florenzi". Con questo post Manuel Paredes, un fan dell'esterno italiano attualmente al Valencia, aveva lanciato una sfida su Twitter: un tag ogni 24 ore per attirare l'attenzione del giocatore e ricevere in cambio un regalo. Dopo 227 giorni è riuscito nel suo intento: Alessandro Florenzi ha notato i numerosi post e lo ha premiato, promettendogli pubblicamente una maglia autografata. Era il primo marzo, pochi giorni prima del lockdown. E, a poco più di tre mesi di distanza, l'esterno ex Roma ha mantenuto la promessa.

Lo stesso Manuel Paredes, rispondendo al post di Florenzi del primo marzo, ha ringraziato il giocatore per essere stato di parola: "Grazie per questo regalo, ricevuto dopo averti disturbato per 227 giorni. Ti auguro il meglio e spero di avere l'opportunità di incontrarti di persona", il suo post in italiano su Twitter. Alla fine la sua costanza e la sua insistenza sono state premiate, Manuel Paredes ha ricevuto in regalo la maglia tanto desiderata. E Alessandro Florenzi, ancora una volta, si è confermato campione di umiltà.