Dopo il gol del pari contro l'Athletic Bilbao, l'attaccante di Simeone ha mostrato la maglia dell'Atletico Madrid numero 14 con il nome Virginia: la dedica è per la calciatrice della squadra femminile operata a fine maggio per un tumore alla testa. La risposta su Twitter: "Non ho parole, sei incredibile, grazie di cuore"

Era dato in gran forma verso la ripresa della Liga. Simeone lo ha scelto nell'undici titolare sacrificando Alvaro Morata e Diego Costa ha risposto presente. Nel complicato match del San Mames contro l'Athletic Bilbao, l'attaccante ha segnato il gol del pari che è valso ai suoi un punto comunque prezioso per come si era messa la gara dopo il vantaggio di Muniain.



Per Diego Costa la voglia di segnare era tanta, perché avrebbe voluto dedicare la rete a Virginia Torrecilla giocatrice dell'Atletico Madrid donne che a fine maggio era stata operata per un tumore alla testa e che ora si sta sottoponendo al percorso di riabilitazione per tornare, il prima possibile, in campo. Detto, fatto: dopo la rete Diego Costa si è fatto consegnare dalla panchina la maglia numero 14 di Virginia e l'ha mostrata alle telecamere.