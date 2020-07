Real, 2 gol all'Alavés: la Liga è più vicina

Real Sociedad-Granada 2-3

21' Puertas (G), 43' Soldado (G), 47' Merino (R), 83' Oyarzabal (R), 88' Duarte (G)

Real Sociedad (4-2-3-1) Moyà; Elustondo (70' Gorosabel), Diego Llorente, Le Normand, Munoz; Zubimendi, Merino; Portu (64' Djouahra), Oyarzabal, Barrenetxea; Josè (79' Lopez). All. Imanol Barrenetxea

Granada (5-4-1) Rui Silva; Neva, Duarte, Vallejo (68' Sanchez), Diaz, Foulquier; Puertas (93' Dias), Brice (63' Azeez), Herrera (93' Martinez), Fernandez; Soldado (63' Soldado). All. Diego Martinez

Ammoniti: Munoz, Fernandez, Soldado, Elustondo, Puertas

Il Granada è la new entry nella lotta per l'Europa League, dopo aver battuto la Real Sociedad. Quest'ultima come al solito ha fatto male soprattutto a destra, puntando sulle combinazioni fra Oyarzabal e Portu, il primo a provarci con una conclusione da distanza ravvicinata e respinta in angolo da Rui Silva. Mentre la squadra di casa stava facendo la partita, ecco il vantaggio ospite al 21' con l'assist di Duarte per l'1-0 di Puertas. Al 43' l'errore di Diego Llorente ha lasciato Soldado da solo contro Moyá, che non ha avuto scampo. Il gol che ha riaperto la partita lo segna ad inizio ripresa Merino, poi a 7' dal termine il pareggio di Oyarzabal. Ma all'88' ecco la testata vincente di Duarte, che fa sognare l'Europa al Granda (nono a 50 punti).