Gambe distese e mascherina a proteggere gli occhi, il gallese è stato beccato a godersi un po' di relax in panchina mentre i suoi compagni di squadra battevano per 2-0 l'Alaves avvicinando il successo finale in Liga

Gareth Bale è ormai sempre più lontano dal Real Madrid. Una distanza non fisica in questo caso, visto che il calciatore è regolarmente nella rosa di Zinedine Zidane, bensì mentale. L’immagina catturata dalle telecamere di "Gol" durante la sfida vinta dai Blancos per 2-0 contro l'Alaves nell’ultima gara di campionato disputata è eloquente: mentre i suoi compagni conquistavano tre importantissimi punti in chiave vittoria finale della Liga (Barcellona sempre secondo a -4), il gallese – non entrato in campo per tutto il match, quarta gara di fila senza fare ingresso nel terreno di gioco – si godeva il suo… relax in panchina, con tanto di gambe distese e mascherina a coprire gi occhi per non essere disturbato.