Granada in Europa, Leganes retrocesso: i verdetti

Ultima giornata nella Liga e ultimi verdetti: il Granada compie l'impresa e si qualifica per l'Europa League per la prima volta nella sua storia, Getafe beffato. Retrocessione amara per il Leganes che va vicinissimo al colpaccio a Madrid. Il Celta si salva con uno 0-0 sul campo del già retrocesso Espanyol. Messi capocannoniere con 25 gol LA CLASSIFICA FINALE DELLA LIGA

Con il Real Madrid campione, con i posti Champions già assegnati (da definire l'ordine di terza e quarta), con Espanyol e Maiorca già retrocessi, nell'ultima giornata di Liga sono stati emessi tutti i verdetti mancanti. La squadra di Zidane ha chiuso la stagione con il 2-2 di Leganes, mentre il Barcellona ha rifilato una 'manita' all'Alaves, un 5-0 in cui assume significato la doppietta di Leo Messi, che ha garantito alla 'Pulce' il primo posto nella classifica marcatori. Ma vediamo nel dettaglio tutti i verdetti del campionato spagnolo.

Le qualificate alla prossima Champions League Già detto di Real Madrid e Barcellona, erano già sicure della qualificazione alla prossima Champions anche Atletico Madrid e Siviglia. Tra le due bisognava stabilire chi fosse la terza forza del campionato e la quarta. E il Siviglia ha sfiorato il colpaccio provando a riprendersi quella posizione che, a lungo, in questa stagione ha occupato. Infatti, una vittoria, così come è accaduto, contro il Valencia avrebbe garantito al Siviglia la chance del sorpasso ai colchoneros qualora la squadra di Simeone avesse perso in casa con la Real Sociedad a sua volta impegnata per difendere il suo posto in Europa League. Al Wanda Metropolitano la gara è terminata 1-1, dunque Atletico terzo, Siviglia quarto. Le qualificate spagnole alla Champions: Real Madrid

Barcellona

Atletico Madrid

Siviglia

Le qualificate alla prossima Europa League Se il Villarreal era certo del suo quinto posto, il 'submarino amarillo' non ha fatto sconti al già salvo Eibar vincendo 4-0 con doppietta di Gerard Moreno. La lotta, serrata, era tra Real Sociedad, Getafe e Granada. I baschi strappano il pass grazie a un gol di Januzaj che pareggia i conti al Wanda Metropolitano contro l'Atletico. L'impresa l'ha compiuta il Granada che rifilando ben 4 gol all'Athletic si qualifica all'Europa League per la prima volta nella sua storia. A farne le spese è stato il Getafe che in una drammatica partita giocata a Valencia sul campo del Levante si vede annullare tre gol dal VAR, sbaglia un rigore e subisce il gol beffa da Coke che regala il successo ai padroni di casa che nulla più avevano da chiedere al campionato. Le qualificate spagnole all'Europa League: Villarreal Real Sociedad

Granada

Le retrocesse in Segunda Con l'Espanyol all'ultimo posto in classifica e il Maiorca già retrocesso restava da definire l'ultima squadra che il prossimo anno giocherà in Segunda. La lotta era tra Celta e Leganes con il calendario della prima (giocava contro l'Espanyol appunto) decisamente più favorevole sulla seconda (sfida a Madrid al Real). Eppure il Leganes ha sfiorato il colpaccio andando a pareggiare 2-2 all'Alfredo Di Stefano con forcing finale che non ha portato al gol che avrebbe salvato la squadra di Agurre dal momento che il Celta non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 proprio a Barcellona in casa del già retrocesso Espanyol. Retrocesse in Segunda Leganes

Maiorca

Espanyol

Il titolo di Pichici Zinedine Zidane aveva dichiarato che avrebbe avuto piacere che a vincere il titolo di capocannoniere della Liga fosse Benzema. Difficile, se non impossibile, contro Leo Messi che con la doppietta rifilata all'Alaves ha chiuso la stagione a quota 25 gol conquistando, appunto, il titolo di Pichici. Tuttavia Benzema, pur non andando in rete contro il Leganes, ha chiuso alle spalle dell'argentino a quota 21 con un buon margine su Gerard Moreno (18) e Suarez (16). Quinto posto per Raul Garcia dell'Athletic (15) ma stagione da incorniciare anche per l'ex Milan Lucas Ocampos del Siviglia che ha concluso a quota 14.



I primi 5 in classifica

Messi 25

Benzema 21 Moreno 18 Suarez 16

Raul Garcia 15