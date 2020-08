Anche Pjanic è positivo: sta bene e in isolamento

C'è anche Miralem Pjanic, il neo centrocampista del Barcellona, nella lista sempre più lunga dei calciatori risultati positivi al Covid-19 dopo le vacanze estive, che anche il bosniaco, così come la maggiorparte dei suoi colleghi positivi, ha passato in Sardegna. A dare la notizia il suo nuovo club, con un comunicato sul proprio sito internet nel quale si sottolinea come il centrocampista sia, per ora, asintomatico e in isolamento, come da prassi in questi casi. "Miralem Pjanic è risultato positivo al test PCR a cui è stato sottoposto lo scorso sabato 22 agosto, dopo aver manifestato qualche fastidio. Il giocatore è in buona salute ed è isolato in casa e per questo motivo non potrà aggregarsi ai suoi nuovi compagni prima di 15 giorni", si legge nel comunicato.