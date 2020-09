Esordio stagionale per il Real Madrid, impegnato in casa della Real Sociedad: tutto il programma della seconda giornata di Liga

Seconda giornata di Liga, con sette partite distribuite nei due giorni tra il 19 e il 20 settembre. Il programma inizia al sabato, con Villarreal-Eibar alle ore 16. Getafe-Osasuna (ore 18.30) e Celta Vigo-Valencia (ore 21) chiudono la giornata. Domenica, invece, si giocheranno quattro gare. Alle ore 16 ci sarà la sfida tra Huesca e Cadice. Alle 18.30 due partite: Granada-Deportivo Alaves e Real Betis-Real Valladolid. Alle 21, infine, il Real Madrid chiude il programma andando in casa della Real Sociedad. Per i blancos sarà l'esordio stagionale, dopo il rinvio della prima gara contro il Getafe. Slittano tre gare, che coinvolgono le squadre che hanno finito in ritardo l'ultima stagione: Levante-Atletico Madrid, Siviglia-Elche e Athletic Bilbao-Barcellona.