Real, solo 0-0 con la Sociedad. Betis e Granada ok

Nella 2^ giornata di Liga i campioni in carica del Real, al debutto stagionale, non vanno oltre lo 0-0 sul campo della Sociedad. Vincono ancora Betis e Granada, entrambe a punteggio pieno. Raccoglie i primi tre punti anche il Cadice

REAL SOCIEDAD-REAL MADRID 0-0

Comincia con un pareggio il campionato del Real Madrid. I campioni in carica, al debutto stagionale dopo il rinvio della prima partita, vengono fermati sullo 0-0 sul campo della Real Sociedad. Ed è un punto che sta anche stretto ai padroni di casa, decisamente più vicini degli avversari ad accapararsi l'intera posta in palio. La squadra di Zidane, infatti, fatica a bucare la difesa dei galiziani e cerca di segnare con tentativi dalla distanza o azioni su calcio da fermo. I primi spettano quasi tutti a Benzema, ma solo uno dei suoi tre impegna seriamente il portiere Remiro. Più decisivo di lui è sicuramente Courtois, bravissimo a respingere il destro ravvicinato di Isak nel finale di primo tempo. Lo svedese, sugli sviluppi della stessa azione, ci riprova con un tiro a giro che manca di poco lo specchio. In avvio di ripresa Barrenetxea, ispirato da un assist di Oyarzabal, ha un'altra grande opportunità col mancino che si spegne a lato. Vicinius cerca di risolverla con qualche giocata personale, ma né lui né i compagni riescono a impensierire il n° 1 avversario: alla fine è solo 0-0.

TABELLINO

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro, Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Munoz; Guevara (89' Gonzalez), Marino; Portu, Oyarzabal (74' Januzaj), Barrenetxea (Jon B.O.); Isak (63' David Silva). All. Alguacil



REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Kroos, Modric (70' Valverde), Odegaard (69' Casemiro); Vinicius Jr (91' Arribas), Benzema, Rodrygo (70' Marvin). All. Zidane