Aspas show, Valencia ko: Celta capolista in Liga

Villarreal e Celta Vigo al comando per una notte. In attesa delle partite della domenica (con Barça, Real e Atletico che devono ancora iniziare il loro campionato), la 2^ giornata di Liga si apre nel segno delle squadre di Emery e Garcia, con due vittorie per 2-1. Il Villarreal batte l'Eibar in rimonta grazie ai gol di Moreno e Paco Alcacer. In Galizia invece grande partita di Iago Aspas, che piega il Valencia con una doppietta: splendida la seconda rete su punizione, dopo il momentaneo pareggio di Gomez. Nel terzo match del sabato c'è la prima vittoria in campionato per il Getafe: un gol di Mata in avvio di ripresa condanna l'Osasuna.