Clamorosa sconfitta interna per la squadra allenata da Zidane, battuta per 1-0 dal Cadice: del Choco Lozano la storica rete. Ansia per le condizioni di Sergio Ramos, uscito a fine primo tempo per un problema al ginocchio. Non ne approfitta il Barcellona, sconfitto per 1-0 dal Getafe. E tra una settimana c'è il Clasico

REAL MADRID-CADICE 0-1 16’ Lozano REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Nacho, Varane, Sergio Ramos (46’ Militao), Marcelo; Modric (46’ Casemiro), Kroos (78’ Jovic), Isco (46’ Valverde), Lucas (46’ Asensio), Benzema, Vinicius. A disposizione: Lunin, Conchello, Mendy, Rodrygo. All: Zidane. CADICE (4-4-2): Ledesma; Akapo, Fali, Cala, Espino; Sanchez Ponce, Jose Mari (76’ Garrido), Jonsson (86’ Izquierdo), Alex (86’ Fernandez); Negredo (81’ Alvaro), Lozano (46’ Malbasic). A disposizione: Gil, Alcala, Alejo, Bodiger, Nanp, Perea, Pombo. All: Alvaro Cervera. Un ko clamoroso nel sesto turno di Liga e a quattro giorni dall’esordio in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, il Real Madrid infatti cade in casa contro la neopromossa Cadice, un ko per 1-0 firmato da Anthony “El Choco” Lozano. Una rete decisiva siglata al 16’ del primo tempo da parte dell’attaccante honduregno classe 1993, alla prima marcatura in questa Liga: tocco sotto a superare il portiere avversario dopo la sponda di testa dell’ex Real Negredo. Una giornata da dimenticare per il Real Madrid, che vede infrangersi i tentativi di raddrizzare il match prima nelle occasioni fallite da Varane e Vinicius e poi nella traversa colpita da Karim Benzema, schierato da Zidane al centro di un tridente composto da Vinicius a sinistra e Lucas Vazquez a destra. Real in ansia anche per le condizioni di Sergio Ramos, costretto a uscire all’intervallo per un fastidio al ginocchio che ne mette a rischio la sfida di Champions e il Clasico col Barcellona in programma sabato prossimo. Vittoria storica per il Cadice che si gode la vetta della classifica (seppur con una gara in più) insieme al Granada e proprio al Real, a quota 10 punti.