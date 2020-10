Continua il momento delicato per Luka Jovic, attaccante del Real Madrid nuovamente al centro della bufera proprio nella settimana che porta alla sfida con il Barcellona in Liga. Se la sua avventura spagnola per quanto riguarda il campo è stata avara di soddisfazioni (4 presenze e 0 gol in stagione fino a questo momento, 27 e due gol tra tutte le competizioni nell'annata 2019-2020), la sua vita privata non ha smesso di essere "movimentata". L’attaccante serbo, infatti, rischia sei mesi di carcere per aver violato lo scorso marzo la quarantena in Serbia: il calciatore del Real Madrid si era recato infatti alla festa di compleanno della fidanzata, a Belgrado, proprio durante il lockdown. Una fuga d'amore che adesso potrebbe costargli davvero molto cara.