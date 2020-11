Brutte notizie per Ansu Fati, che nel corso del match contro il Real Betis ha riportato la lesione del menisco del ginocchio sinistro. Ancora incerti i tempi di recupero, ma il giovane talento blaugrana sembra destinato a un lungo stop: salterà la Juventus in Champions

Una vittoria amara per il Barcellona, che contro il Real Betis ha ritrovato il successo in Liga dopo un digiuno di quattro partite ma ha perso Ansu Fati. Brutto infortunio per il giovane attaccante spagnolo, costretto ad uscire all'intervallo dopo uno scontro di gioco con Mandi avvenuto nel corso del primo tempo della gara poi terminata 5-2 per i blaugrana. Come comunicato dallo stesso Barcellona nelle ore successive al terimine dell'incontro, gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il giocatore hanno evidenziato una lesione del menisco interno del ginocchio sinistro.