Brutte notizie per l'Uruguay e per l'Atletico Madrid: Luis Suarez, attualmente impegnato con la sua Nazionale nella preparazione delle gare di qualificazione ai Mondiali 2022, è positivo al Covid-19. L'ultimo ciclo di tamponi ai quali sono stati sottoposti i giocatori e lo staff della Celeste hanno infatti evidenziato la positività dell'attaccante, che dovrà dunque saltare il prossimo impegno dell'Uruguay, il match contro il Brasile in programma mercoledì 18 novembre. Ma non solo, per Suarez non ci sarà la possibilità di sfidare il suo passato. Nel prossimo turno de La Liga, sabato 21 novembre, l'Atletico Madrid affronterà infatti al Wanda Metropolitano il Barcellona, squadra nella quale il 'Pistolero' ha giocato fino alla scorsa estate. Niente da fare, non ci sarà nella partita per lui più attesa.