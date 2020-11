Ti aspetti Lionel Messi, ma non è l'argentino il miglior marcatore nella storia delle qualificazioni mondiali in Sud America. Considerando la fase iniziale della Conmebol, davanti a tutti c'è il suo ex compagno al Barcellona: Suarez a +3 sulla Pulga, tanti i bomber scatenati nella classifica all-time. A parità di gol segnali, la posizione superiore premia chi ha segnato di più nel minor numero di presenze