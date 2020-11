"Sono stanco di essere sempre il problema di tutto nel Barcellona": con queste parole Leo Messi ha risposto alla domanda di un giornalista presente all'esterno dell'aeroporto di El Prat, nella città catalana. L'argentino è rientrato dopo gli impegni con la nazionale e gli è stato chiesto di replicare alle dichiarazioni di Eric Olhats , ex agente di Griezmann che lo aveva attaccato in un'intervista rilasciata a France Football lo scorso 10 novembre. Messi , inoltre, secondo quanto scrive El Mundo Deportivo, ha dovuto versare una somma alla dogana ed era visibilmente infastidito. "Dopo 15 ore di volo, mi ritrovo l'Hacienda (il fisco spagnolo, ndr). È pazzesco" avrebbe detto dopo mezzora d'attesa per sbrigare la procedura. È stato poi prelevato dalla moglie, Antonela Roccuzzo .

Le dichiarazioni di Olhats

Olhats aveva contestato a Messi un atteggiamento dispotico nei rapporti interni, in particolare quello col francese. "È l'imperatore e non ha preso bene l'arrivo di Griezmann a Barcellona. Ha avuto un comportamento deplorevole e lo ha fatto star male. Impone il regime del terrore: o sei con lui o contro di lui. Antoine mi ha sempre detto di non avere problemi con Messi, ma mai il contrario. La scorsa stagione quando arrivò non gli passava il pallone o gli rivolgeva la parola. Ma Antoine andrà avanti, ama il calcio" aveva detto.