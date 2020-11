Liga, taglio di 500 milioni agli stipendi dei club

I tagli a Barcellona, Real e Atletico Madrid

Il maggior taglio di spesa (quasi il 50%) dovrà essere fatto dal Barcellona, che peraltro già ha avviato un confronto con i giocatori per arrivare a una riduzione condivisa dello stipendio. Il club catalano potrà spendere al massimo 382 milioni di euro, contro i 671 della passata stagione. Anche per il Real Madrid c’è una consistente marcia indietro nel costo degli stipendi: nel 2020-21 infatti potrà spendere 468 milioni di euro contro i 641 precedenti. Il taglio ha un impatto minore sull'Atletico Madrid, che passerà dai 348 milioni ai 252. Per Javier Tebas, come riferiscono i media spagnoli, il provvedimento non aveva alternative, e "se a luglio non avessimo deciso di portare a termine il campionato, ora avremmo perdite per 800-900 milioni". L'andamento della pandemia ha sconvolto molte aspettative, ridotto le entrate e aumentato i costi per le tutele sanitarie: in primavera "solo 5 giocatori erano risultati positivi, ora tra staff tecnico e giocatori abbiamo 260 positivi, di cui 137 calciatori". Inoltre si allontana la prospettiva di aprire a gennaio le tribune al pubblico. Oggi "il calcio spagnolo avrebbe bisogno di circa 490 milioni di euro per finire la stagione". Da qui il salary cap per le società, bisogna "abbassare gli stipendi dei giocatori, i club non hanno altra scelta".