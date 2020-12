Liga, il giallo del cellulare trovato in campo

Il "mistero" del telefono in campo. Tante voci, tante ipotesi, e un grande interrogativo: di chi era lo smartphone che Jorge Pulido ha consegnato all'arbitro nel bel mezzo della partita tra Athletic Bilbao e Huesca?



L’episodio, incredibile, nel corso dell'anticipo di Liga di venerdì sera, quando il difensore degli ospiti, Pulido, viene immortalato dalle telecamere mentre consegna un cellulare all'arbitro Pizarro. E' trascorso circa un minuto dall'inizio del secondo tempo, e in molti pensano subito a una dimenticanza del giocatore che, distratto, è rientrato in campo con il telefono in mano. Altri ipotizzano si tratti del cellulare dell'arbitro, cadutogli dalla tasca e trovato da Pulido. Molto più probabile, invece, si tratti del telefono perso da un membro dello staff che si trovava in campo durante il riscaldamento tra i due tempi. Di certo, al 46' della gara, nel bel mezzo di un'azione del Bilbao, Pulido si china rapidamente in area e raccoglie un oggetto, che poco dopo, a gioco fermo, consegna all'arbitro tra i sorrisi dei presenti in campo.

Pizarro, a sua volta, l’ha portato a bordocampo, affidandolo al quarto uomo, che l'ha poi consegnato in panchina. Scena, questa, che è stata ripresa dalle telecamere, tanto che in un primo momento sono stati in molti a pensare che il cellulare fosse proprio dell’arbitro. A concludere la "strana" serata di Pulido, proprio nell'area in cui aveva trovato il cellulare, il fallo da rigore commesso a 4’ dalla fine, con relativa espulsione, con cui l’Athletic Bilbao andrà in vantaggio; 5' dopo, in pieno recupero, arriverà anche il 2-0.