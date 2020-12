Hazard, la rabona in allenamento è uno spettacolo

Grandissima giocata dell'attaccante belga, che durante l'allenamento in vista della gara contro l'Elche ha lasciato tutti a bocca aperta con un colpo da maestro, una rabona che si è infilata dritta all'incrocio dei pali

Un vero e proprio colpo da maestro, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Una giocata incredibile quella di Eden Hazard, che ha dato spettacolo nel corso dell'ultimo allenamento del Real Madrid in vista della prossima gara di campionato, quella che i Blancos giocheranno mercoledì 30 dicembre sul campo dell'Elche. Durante una sessione di tiri in porta, l'attaccante belga ha improvvisamente sorpreso Courtois con una rabona perfetta, che non ha lasciato scampo al portiere. Il tiro di Hazard si è infilato dritto all'incrocio dei pali tra gli applausi dei presenti.