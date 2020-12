Ieri 8.913 casi su 59.879 tamponi e 298 morti

Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute ieri registrati 8.913 nuovi casi di positività al Covid in Italia su 59.879 tamponi processati: tasso di positività al 14.88%. 298 persone sono decedute, per un totale di 71.925 da inizio pandemia

Il Frosinone è sceso in campo alle 15 per match contro il Pordenone, nella 15/a giornata di Serie B: solo tre calciatori in panchina. Due portieri, Marcianò e Trovato, e il centrocampista Tabanelli.

Videomessaggio diffuso oggi via Twitter dal direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus: "Dobbiamo imparare la lezione del Covid-19. La storia ci dice che questa non sarà l'ultima pandemia. I Paesi dovranno farsi trovare pronti, con il coinvolgimento dei governi e delle società".

Usa, quasi 19 milioni di contagi

Sono quasi 19 milioni i casi di Covid registrati a oggi negli Stati Uniti: 18.990.017. I morti hanno superato quota 332 mila. Sono gli ultimi dati pubblicati dalla Johns Hopkins University che aggiorna di continuo i numeri legati alla pandemia. Con le festività i contagi registrano un nuovo picco. Nelle ultime 24 ore sono state 225.818 le persone risultate positive ai test, circa 37 mila più della media giornaliera nell'ultima settimana. I morti, ieri, sono stati 1.645.

Il Veneto ha il maggior numero di nuovi positivi

Le regioni che registrano il maggior numero di tamponi positivi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, sono Veneto 3.337, Emilia Romagna 1.283, Lazio 977, Sicilia 682, Piemonte 470, Lombardia 466. Il Molise registra un solo caso.

I nuovi contagi regione per regione

Veneto 3.337

Emilia Romagna 1.283

Lazio 977

Sicilia 682

Piemonte 470

Lombardia 466

Campania 310

Toscana 227

Puglia 221

Marche 181

Calabria 179

Friuli Venezia Giulia 144

Liguria 99

Sardegna 96

P.A. Trento 86

P.A. Bolzano 57

Umbria 36

Abruzzo 25

Valle d'Aosta 27

Basilicata 9

Molise 1

Tasso di positività al 14,88%

2.580 pazienti in terapia intensiva

298 morti in 24 ore

8.913 nuovi casi in 24 ore

Lazio, allo Spallanzani somministrati 130 vaccini

"All'Istituto Spallanzani proseguono le vaccinazioni. A fine giornata saranno 130 i vaccini somministrati al personale sanitario dell'Istituto e alle unità mobili Uscar fra cui una intera famiglia di medici marito, moglie e figlia. Si tratta della famiglia Magnanelli che ha aderito alle unità mobili sin dalla loro costituzione". Lo comunica l'Unita' di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

Frosinone, solo 3 in panchina col Pordenone

Media spagnoli e brasiliani, bufera Neymar: party in Brasile con 500 persone

Stando a quanto riportano alcuni media spagnoli, ma soprattutto il brasiliano O'Globo, Neymar ha organizzato una festa con 500 persone che è iniziata ieri e si concluderà direttamente nel 2021. Neymar risultò positivo al Covid-19 nello scorso settembre dopo essere rientrato da una vacanza a Ibiza. I DETTAGLI

64mila persone controllate a S.Stefano,969 sanzioni

Sono 64.119 le persone controllate nel giorno di Santo Stefano nell'ambito delle verifiche per il rispetto dei divieti introdotti con il decreto del 18 dicembre, secondo i dati del ministero degli Interni. Di queste, 969 sono state sanzionate e 8 denunciate per aver violato la quarantena. Sono state invece 11.594 le verifiche sulle attività ed esercizi commerciali, che hanno portato alla chiusura di 5 negozi e a sanzioni per 30 titolari.

Oms: "Non sarà l'ultima epidemia, storia lo insegna"

Pellegrini: "Ho sbagliato a rientrare subito dopo il Covid-19"