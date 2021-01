Barcellona o Athletic Bilbao: appuntamento a Siviglia per la finale della Supercoppa spagnola. Se la giocheranno la squadra di Koeman e quella di Marcelino, che hanno rispettivamente eliminato Real Sociedad e Real Madrid nelle semifinali. Dallo scorso anno la competizione si svolge infatti con la formula della Final Four, non più due club ma quattro: la vincitrice della Liga, quella della Coppa del Re, la seconda classificata in campionato e la finalista sconfitta della coppa nazionale. Dopo l'edizione 2020 svoltasi a Gedda, quella attuale si sta giocando in terra spagnola (e non di nuovo in Arabia Saudita) a causa della pandemia. L'interruzione dei campionati causa Covid ha, inoltre, impedito lo svolgimento della finale di Coppa del Re della scorsa stagione tra Bilbao e Real Sociedad. Entrambe hanno allora preso parte alla Supercoppa e sono state abbinate a Real e Barça (prima e seconda dell'ultima Liga) tramite sorteggio (il regolamento vedrebbe sfidarsi la squadra campione in Liga con la finalista della Copa e viceversa).