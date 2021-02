Luis Suarez non si ferma più e continua a trascinare l'Atletico Madrid a suon di gol. Una stagione da sogno fin qui per l'attaccante uruguaiano, arrivato alla corte di Simeone la scorsa estate dal Barcellona e decisivo con due reti anche nell'ultima gara della Liga, il pareggio beffa contro il Celta Vigo (2-2) che ha comunque permesso ai Colchoneros di portare a 8 - con una partita ancora da recuperare - i punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici, Barcellona e Real Madrid, e di eguagliare il cammino della stagione 2013/14 (51 punti dopo 20 giornate), terminata con il trionfo nella Liga. Con la doppietta messa a segno contro i galiziani, il 'Pistolero' è entrato nella storia non solo del club rojiblanco, ma anche dell'intero calcio spagnolo: Suarez ha così realizzato 16 gol nelle prime 17 partite di campionato disputate in stagione.